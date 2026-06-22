Спасатели нашли перевернувшийся катер в Авачинском заливе Фото: МЧС Камчатки

На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся катер, на котором трое мужчин вышли на рыбалку в Авачинский залив. Судно нашли с воздуха при облете акватории на вертолете Ми-8 МЧС России, однако людей на нем не было. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Поиски велись напротив бухт Вилючинской и Жировой. Спасатели осмотрели эту акваторию с воздуха, но рыбаков найти не удалось. В настоящий момент в районе происшествия продолжают работать буксир «Капитан Мишин» от Морской спасательной службы и волонтеры. Также к операции подключился катер «Марлин» от Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, информация о ЧП поступила в экстренные службы ночью 23 июня. Один из рыбаков успел связаться с супругой и сообщить, что их судно перевернулось. Самостоятельные поиски, которые начали товарищи пропавших, результатов не дали. Всем судам, проходящим мимо района, передана радиограмма с просьбой вести попутное наблюдение за акваторией.

Сейчас спасатели обследуют прибрежную зону и водную поверхность, надеясь найти пропавших мужчин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.