Житель Приморья получил условный срок за нападения на людей в магазине Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханкайском районе суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения нападал на посетителей магазина и повредил чужое имущество. Инциденты произошли в ноябре прошлого года в селе Камень-Рыболов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Вечером того дня молодой человек отдыхал в кафе, распивал спиртное, а затем попросил родственницу отвезти его домой. По дороге он увидел магазин и попросил высадить его там. В этот момент у кассы находился мужчина, оплачивавший покупку. Подсудимый без всякого повода попытался спровоцировать его на конфликт и накинулся на него с кулаками. Потерпевший дал сдачи, завязалась драка. Хозяин магазина разнял их и выгнал на улицу, где потасовка продолжилась. Воспользовавшись моментом, пострадавший сел в машину и уехал. Той же ночью он обратился к врачам, а на следующий день написал заявление в полицию.

На этом агрессивный сельчанин не остановился. Он напал еще на одного покупателя в том же магазине, но тому удалось убежать. После этого злоумышленник взял с прилавка разделочный нож, вышел на улицу и порезал два передних колеса автомобиля женщины, которая ранее сделала ему замечание за плохое поведение. Женщина отогнала машину в безопасное место, чтобы избежать дальнейших повреждений, и позже тоже обратилась с заявлением в полицию.

В ходе следствия подсудимый полностью возместил ущерб всем потерпевшим. Ханкайский районный суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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