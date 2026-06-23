В Артеме водитель въехал в ограждение и получил черепно-мозговую травму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 40-летний водитель автомобиля Honda Insight Hybrid. Мужчина не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение у дома №103 по улице Гагарина. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

По предварительным данным, водитель двигался в сторону Владивостока, но потерял контроль над машиной, после чего транспортное средство въехало в леерное ограждение. В результате аварии мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму и был экстренно госпитализирован. Стаж вождения пострадавшего составляет девять лет.

Ранее этот водитель уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По факту ДТП в отношении него составлены протоколы.

За прошедшие сутки в Приморье инспекторы Госавтоинспекции оформили 49 ДТП, в пяти из них были пострадавшие. Один человек погиб: в Находке при столкновении транспортных средств травмы, не совместимые с жизнью, получил 41-летний мотоциклист.

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