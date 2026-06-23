Житель Камчатки стал донором стволовых клеток для пациентки из другого региона Фото: Елена СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Камчатки Денис сдал гемопоэтические стволовые клетки для женщины из другого региона. Мужчина вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга еще в сентябре 2023 года, а через 2,5 года ему позвонили и пригласили на повторное обследование и процедуру забора клеток. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Сама процедура прошла успешно. Денис признался, что очень рад, что смог помочь, и теперь у него есть «кровная сестра» - так доноры называют тех, кому пересадили их клетки. На сегодняшний день в регистр вступили уже более 850 жителей Камчатского края.

Стать потенциальным донором костного мозга может любой желающий. Для этого нужно прийти на Камчатскую краевую станцию переливания крови, заполнить анкету-соглашение о вступлении в регистр и сдать три миллилитра периферической крови. Прием доноров ведется с 8:30 до 11:30. При себе необходимо иметь паспорт РФ и СНИЛС.

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