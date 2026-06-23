В Петропавловске-Камчатском отопительный сезон продлили из-за похолодания Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском принято решение отложить завершение отопительного сезона. В администрации города пояснили, что летняя погода в этом году устанавливается с трудом, после тепла приходит резкое похолодание, поэтому отопление решено не отключать. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Согласно действующим нормативам, отключение тепла допускается, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха держится на уровне не ниже +8 градусов. Такой показатель был зафиксирован, и подготовлено постановление о завершении сезона. Однако по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни снова ожидается похолодание.

Отключение отопления начнется при прогнозном увеличении температуры в пятницу, 26 июня. К вечеру этого дня параметры будут снижены и к ночи отопление будет отключено.

График отключения горячего водоснабжения скорректирован и после согласования будет опубликован на официальных информационных ресурсах города. Жителей просят следить за объявлениями.

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