Найденный на Камчатке катер может не принадлежать пропавшим рыбкам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке спасатели продолжают поиски трех рыбаков, чей катер перевернулся в Авачинском заливе. За прошедшее время обнаружить людей не удалось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток.

По словам министра по ЧС региона, с воздуха, примерно в 10 километрах от береговой линии бухты Жировая, наблюдают нос затонувшей лодки, однако принадлежит ли он разыскиваемому судну, еще предстоит установить.

Вертолет Ми-8 МЧС России, который вел облет акватории, уже вернулся на базу. На усиление группировки вышел катер «Марлин» от Центра ГИМС. В ближайшее время решение о конфигурации поисков будут принимать с учетом погодных условий.

В МЧС предупредили о дополнительных рисках. Сейчас в реке Авача началось половодье, вода выносит в бухту большое количество деревьев и коряг. Выходить в море в ночное время при плохой видимости и штормовой погоде крайне опасно.

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