Задействованный в поисках рыбаков вертолет вернулся на базу на Камчатке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке продолжаются поиски троих мужчин, чей катер перевернулся в Авачинском заливе. За минувшие сутки спасатели обследовали акваторию с воздуха и на воде, однако людей найти пока не удалось. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе облета вертолет Ми-8 МЧС России обнаружил в 10 километрах от береговой линии бухты Жировая нос затонувшей лодки. Принадлежит ли это судно пропавшим рыбакам, сейчас устанавливается. Вертолет уже вернулся на базу, но поисковая операция продолжается. На усиление группировки вышел катер «Марлин» от Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю.

Министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев уточнил, что решение о дальнейшей конфигурации поисков будет приниматься исходя из погодных условий. Спасатели предупреждают: сейчас в реке Авача началось половодье, по воде несет много деревьев, которые выносит в бухту. Выходить в море в ночное время при плохой видимости и шторме крайне опасно.

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