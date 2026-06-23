В Приморье осудили организаторов контрабанды древесины на 590 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае Уссурийский районный суд вынес приговор двум жителям Владивостока за незаконный вывоз лесоматериалов за границу. Организатор и его сообщница признаны виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере в составе организованной группы. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следствие и суд установили, что мужчина в 2017 году создал преступную группу и привлек к ней двух знакомых. С 2017 по 2019 год они незаконно вывезли из России более 200 тысяч кубометров древесины различных пород на сумму свыше 590 миллионов рублей. Чтобы скрыть следы, злоумышленники организовали фиктивный документооборот с подконтрольными компаниями, создавая видимость законных операций, хотя на самом деле покупали лес без документов о его происхождении.

С учетом позиции Уссурийской транспортной прокуратуры суд назначил организатору группы 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей. Его сообщница получила 7 лет 6 месяцев колонии общего режима и такой же штраф. Однако реальное лишение свободы для женщины отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В отношении третьего участника группы ранее также постановлен обвинительный приговор.

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