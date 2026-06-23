В Кузбассе мать ответит за гибель 7-летнего сына, оставленного в запертой машине Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела о гибели 7-летнего мальчика, которого мать оставила в запертом автомобиле в жаркую погоду. Ребенок получил тепловой удар и спустя несколько дней скончался в больнице. Об этом сообщает «Сiбдепо».

Трагедия произошла 17 июня 2026 года в Новокузнецке. Женщина оставила сына в личном автомобиле при температуре окружающей среды выше 26 градусов и ушла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила ребенка без сознания. Медики госпитализировали мальчика, однако 21 июня, несмотря на оказанную квалифицированную помощь, он скончался. Следователи завели уголовное дело.

Сейчас жительнице Новокузнецка предъявлено обвинение в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. Расследование продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Прокуратура области взяла ход дела на контроль.

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