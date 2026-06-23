Суд вынес приговор водителю из Дальнегорска за пьяное вождение

Приговор вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Дальнегорска, ранее судимый за пьяное вождение, проведет год в колонии-поселении, а его автомобиль Toyota Allion конфискован в доход государства. Такое решение принял Приморский краевой суд после апелляции прокуратуры, посчитавшей первоначальный приговор слишком мягким. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В апреле 2026 года Дальнегорский районный суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Суд назначил ему один год лишения свободы условно с испытательным сроком, а также запретил управлять транспортом на три года. Автомобиль, на котором совершено преступление, суд вернул супруге осужденного как законному владельцу.

Однако прокуратура обжаловала приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания и необоснованность возврата машины. В суде установили, что в январе 2026 года осужденный в состоянии опьянения управлял Toyota Allion, съехал на обочину и врезался в забор дома по улице Черняховского в Дальнегорске. При этом ранее мужчина уже имел судимость за аналогичное преступление.

Краевой суд согласился с доводами прокурора и изменил приговор. Теперь мужчине предстоит отбывать реальный срок – один год лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года. Автомобиль Toyota Allion, использованный при совершении преступления, конфискован в собственность государства.

Приговор вступил в законную силу.

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