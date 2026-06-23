За неделю 100 семей в Приморье впервые стали родителями

Будущие мамы и папы могут заранее пройти бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 15 по 21 июня в Приморском крае появились на свет 244 малыша, и для 100 семей этот факт стал особенным: они впервые приняли в свои дома новорожденных. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Всего за указанный период родились 129 мальчиков и 115 девочек. В 89 семьях пополнение случилось во второй раз, а в 29 семьях родились третьи дети – теперь они получили статус многодетных. Еще в 28 семьях появились четвертые, пятые, шестые и даже седьмые дети. При этом количество четвертых родов за неделю выросло вдвое по сравнению с предыдущей семидневкой – их зафиксировано 14.

В регионе напоминают, что будущие мамы и папы могут заранее пройти бесплатную диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлиниках по месту жительства.

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