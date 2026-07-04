Главе СК доложат о проверке противоправного поведения приезжих в вузе Камчатки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из высших учебных заведений Петропавловска-Камчатского на протяжении нескольких лет происходят случаи противоправного поведения со стороны приезжих. Авторы публикаций также указывают, что на входе в здание отсутствует должный контроль за посетителями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Следственные органы СК России по Камчатскому краю уже начали процессуальную проверку по данным фактам.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил ситуацию на личный контроль. Он поручил руководителю краевого следственного управления Владимиру Кулакову представить доклад о ходе проверки и отдельно остановиться на доводах, изложенных в публикациях. Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и дать оценку работе компетентных органов.

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