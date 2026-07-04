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НовостиОбщество4 июля 2026 10:05

Худрук Театра Молодежи Приморья Павел Макаров покидает пост

Коллектив театра поблагодарил его за вдохновляющие спектакли
Алина БОНДАРЕНКО
Худрук Театра Молодежи Приморья Павел Макаров покидает пост

Худрук Театра Молодежи Приморья Павел Макаров покидает пост

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце этого театрального сезона Театр Молодежи во Владивостоке покидает художественный руководитель Павел Макаров. В своем прощальном обращении к зрителям он поблагодарил их за смех, слезы, аплодисменты, обсуждения и за то, что они были неравнодушны к жизни театра. Он назвал эти четыре года «насыщенной и яркой театральной жизнью». Коллектив театра в свою очередь поблагодарил Макарова за вдохновляющие спектакли, проекты, фестивали и веру в театр. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Однажды на вопрос «Если бы про вас снимали фильм, как бы он назывался?» Павел Макаров ответил: «Человек, которому не все равно». Именно таким его и запомнят коллеги: неравнодушным к искусству, к зрителям и к каждому проекту. За четыре года он успел вдохнуть в театр новую жизнь, привлечь молодежь и создать спектакли, которые обсуждали всем городом.

«Дорогие зрители! Спасибо вам за смех, слезы, аплодисменты, яркие обсуждения, отзывы, за ваши восторги и негодования, за то, что ругали и восхищались, за то, что были внимательны и неравнодушны к жизни театра! Это ценно и важно. Благодарен вам за эти 4 года насыщенной и яркой театральной жизни, которые мы провели вместе», - сказал Павел Макаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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