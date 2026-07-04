Худрук Театра Молодежи Приморья Павел Макаров покидает пост Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В конце этого театрального сезона Театр Молодежи во Владивостоке покидает художественный руководитель Павел Макаров. В своем прощальном обращении к зрителям он поблагодарил их за смех, слезы, аплодисменты, обсуждения и за то, что они были неравнодушны к жизни театра. Он назвал эти четыре года «насыщенной и яркой театральной жизнью». Коллектив театра в свою очередь поблагодарил Макарова за вдохновляющие спектакли, проекты, фестивали и веру в театр. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Однажды на вопрос «Если бы про вас снимали фильм, как бы он назывался?» Павел Макаров ответил: «Человек, которому не все равно». Именно таким его и запомнят коллеги: неравнодушным к искусству, к зрителям и к каждому проекту. За четыре года он успел вдохнуть в театр новую жизнь, привлечь молодежь и создать спектакли, которые обсуждали всем городом.

«Дорогие зрители! Спасибо вам за смех, слезы, аплодисменты, яркие обсуждения, отзывы, за ваши восторги и негодования, за то, что ругали и восхищались, за то, что были внимательны и неравнодушны к жизни театра! Это ценно и важно. Благодарен вам за эти 4 года насыщенной и яркой театральной жизни, которые мы провели вместе», - сказал Павел Макаров.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.