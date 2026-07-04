Что произошло в Приморском крае в ночь на 5 июля

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке утром 4 июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 12 километров. Из-за усиления активности специалисты присвоили вулкану красный код авиационной опасности, предупредив о возможном влиянии на полеты международных и низколетящих судов. По данным KVERT, взрывы и парогазовая активность продолжаются, а в северной части лавового купола растет новый блок лавы. Пепловый шлейф сместился на северо-запад.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R-44, к которым привлечены более 110 спасателей, включая десантников и кинологов. Наземные группы обследовали около 7200 гектаров труднопроходимой тайги. Две десантные высадки по показаниям очевидцев результатов не дали, готовится третья. Главной проблемой остается полное отсутствие сигналов с радиомаяков, что, по версии спасателей, может быть связано с их повреждением при ударе или падением вертолета на значительную глубину в Японском море.

Во Владивостоке судебные приставы прямо перед вылетом задержали должника по алиментам, который не выплатил своей пятилетней дочери более 500 тысяч рублей. Он пытался улететь на свадьбу к друзьям в Калининград. Мужчина целый год уклонялся от выплат, меняя квартиры и установив камеры видеонаблюдения, чтобы видеть приход приставов, но те получили информацию о его билетах и заблокировали рейс за три часа до вылета. Спутница должника не стала менять планы и улетела на торжество одна.

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