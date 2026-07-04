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НовостиОбщество4 июля 2026 21:00

Что произошло в Приморском крае в ночь на 5 июля

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке
Алина БОНДАРЕНКО
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 километров на Камчатке

Фото: Мария КАЮРОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке утром 4 июля вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около 12 километров. Из-за усиления активности специалисты присвоили вулкану красный код авиационной опасности, предупредив о возможном влиянии на полеты международных и низколетящих судов. По данным KVERT, взрывы и парогазовая активность продолжаются, а в северной части лавового купола растет новый блок лавы. Пепловый шлейф сместился на северо-запад.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета Robinson R-44, к которым привлечены более 110 спасателей, включая десантников и кинологов. Наземные группы обследовали около 7200 гектаров труднопроходимой тайги. Две десантные высадки по показаниям очевидцев результатов не дали, готовится третья. Главной проблемой остается полное отсутствие сигналов с радиомаяков, что, по версии спасателей, может быть связано с их повреждением при ударе или падением вертолета на значительную глубину в Японском море.

Во Владивостоке судебные приставы прямо перед вылетом задержали должника по алиментам, который не выплатил своей пятилетней дочери более 500 тысяч рублей. Он пытался улететь на свадьбу к друзьям в Калининград. Мужчина целый год уклонялся от выплат, меняя квартиры и установив камеры видеонаблюдения, чтобы видеть приход приставов, но те получили информацию о его билетах и заблокировали рейс за три часа до вылета. Спутница должника не стала менять планы и улетела на торжество одна.

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