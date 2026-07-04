В Приморье 5 июля ожидаются ливни и грозы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 5 июля, погоду в Приморском крае будет определять поле пониженного атмосферного давления. Синоптики прогнозируют небольшие, а местами умеренные дожди, в отдельных районах - ливни с грозами. Утром возможен туман. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Ветер южный и юго-восточный, умеренный, но на побережье может усиливаться. Ночью столбики термометров покажут от +14 до +19 градусов, а днем воздух прогреется до +23-…+28, однако на побережье будет значительно прохладнее - +16…+21 градус.

Во Владивостоке ожидается облачная погода с небольшим, а утром - умеренным дождем. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер юго-восточный, умеренный, временами сильный. Температура ночью составит +15…+17 градусов, днем - всего +18…+20. В Уссурийске будет теплее: облачно, небольшой дождь, ветер южный, днем до сильного. Ночью +17…+19, днем +22…+24. В Находке осадков не ожидается, облачно, ветер юго-восточный и восточный, умеренный. Температура ночью +16…+18, днем +21…+23 градуса.

Температура воды в заливах радует пловцов: в Амурском заливе - +18, в Находке - +16, в заливе Посьета - +19 градусов.

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