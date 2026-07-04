Отправила в кювет встречную иномарку жительница Приморья Фото: УМВД России по Приморскому краю

В районе 116-го километра трассы Артем – Находка – порт Восточный произошло ДТП. 56-летняя женщина за рулем кроссовера выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Водитель автомобиля «Тойота Рав 4» двигалась со стороны Артема. Нарушив правила, она оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с машиной «Ниссан Лиаф». От сильного удара второй транспорт съехал с проезжей части прямо в кювет. Прибывшие на участок сотрудники ГАИ проверили виновницу аварии и выяснили, что она была абсолютно трезвой. За выезд на «встречку» и причинение вреда здоровью людей на автомобилистку составили административные материалы.

«Пострадали двое пассажиров "Ниссан Лиаф": 38-летняя женщина доставлена в хирургическое отделение и 8-летняя девочка», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии и уже назначили ряд исследований.

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