В Фокино приостановили подачу воды из-за загрязнения водохранилища после ливней

На место выехал и.о. прокурора ЗАТО г. Фокино Роман Кузнецов. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края

В ЗАТО Фокино приостановлена подача питьевой воды из Волчанецкого водохранилища после того, как из-за обильных осадков 14-15 июля в него попало значительное количество грунта. В ситуации уже разбирается местная прокуратура, пишет «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В пробах воды на водозаборе зафиксировано превышение допустимых параметров, в связи с чем подача ресурса остановлена, чтобы не допустить оказания услуг ненадлежащего качества. На место выехал и.о. прокурора ЗАТО г. Фокино Роман Кузнецов для оценки ситуации и координации действий.

Прокуратура взяла на контроль организацию подвоза воды населению и проведение аварийно-восстановительных работ. Жителям города организована доставка питьевой воды в необходимых объемах. Водоканал уже приступил к очистке резервуаров и промывке системы, чтобы как можно быстрее вернуть подачу в штатный режим. Полноценное восстановление водоснабжения планируется после получения повторных проб, подтверждающих безопасность воды.

Фактическое восстановление прав граждан находится на постоянном контроле прокуратуры. Ведомство проверит, насколько своевременно и качественно были предприняты меры по ликвидации последствий загрязнения, а также оценит действия должностных лиц, ответственных за эксплуатацию гидротехнического сооружения.

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