Во Владивостоке 17 июля ожидается небольшая облачность без осадков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля погоду в Приморском крае будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не прогнозируется. Ветер ночью будет слабым, днем – южным умеренным, на западе возможны порывы до сильных. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую гидрометслужбу.

Температура воздуха ночью составит +12…+17 °C, на юге и побережье +18…+22 °C. Днем воздух прогреется до +28…+33 °C, однако на побережье будет прохладнее: +22…+27 °C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью северный умеренный, днем сменится на южный, во второй половине дня возможно усиление до сильного. Температура в краевой столице ночью составит +20…+22 °C, днем: +25…+27 °C.

В Уссурийске также небольшая облачность, без осадков, ночью слабый ветер, днем южный умеренный до сильного, температура +17…+19 °C ночью и +26…+28 °C днем. В Находке – небольшая облачность, без осадков, ветер ночью слабый, днем юго-западный умеренный, температура +19…+21 °C ночью и +28…+30 °C днем.

Температура воды в прибрежных акваториях остается комфортной: в Амурском заливе +22° C, в заливе Посьета +24° C, в районе Находки – +18 °C.

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