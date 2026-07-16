Что произошло в Приморье к утру 17 июля

Прокуратура контролирует расследование обстоятельств происшествия на стройке. Фото: пресс-служба прокуратуры Приморского края

Во Владивостоке двое рабочих сорвались с уровня 24 этажа при выполнении высотных работ. Прокуратура начала проверку по факту этого несчастного случая.

Во время прохождения тайфуна BAVI в Приморье выпало более 100 мм осадков. Больше всего дождей обрушилось на Хороль. Во многих районах было зафиксировано повышение уровня моря. Специалисты продолжают устранять последствия непогоды.

В Приморье продолжаются поиски пропавшего месяц назад вертолета Robinson R44. Сигнал бедствия с упавшей машины так и не поступил: аварийный маяк отказал в самый ответственный момент, что превратило поисковую операцию в «игру в прятки» с тайгой. Специалисты прочесали уже тысячи квадратных километров, но ни обломков воздушного судна, ни следов масштабного падения за все это время найдено не было.

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