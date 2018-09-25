Фото дня - Владивосток

В районе владивостокского морского вокзала построят многофункциональный комплекс в виде гигантского корабля

В Приморском океанариуме поселился редкий синий краб

В Арсеньеве на заводе «Прогресс» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства

Самолёт из Узбекистанских авиалиний прошёл через водную арку в международном аэропорту Владивостока

Улица Дальнего Востока на набережной ДВФУ открылась для всех желающих. Посетить её можно до 16 сентября включительно. Фото: VLC.ru

В рамках Восточного экономического форума на улице Дальнего Востока проводится международный турнир по мас-рестлингу. Состязание собрало сильнейших атлетов в супертяжелом весе из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.

В рамках Восточного экономического форума 2018 в акваторию Владивостока прибыл индонезийский парусник «BimaSuci». Фото: Елена ДЕВЯТОВА

Уникальный автобус-амфибия катает жителей и гостей Владивостока по акватории у Спортивной набережной

Новые дождеприёмники установили на Рудневском мосту

Мемориальную доску почётному гражданину Владивостока Виктору Черепкову открыли на Чуркине.

Гостей ВЭФ в аэропорту Владивостока будет встречать дальневосточный леопард

Третьеклассники школы № 57 Владивостока на классном часе в честь Дня знаний