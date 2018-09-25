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Фото дня - Владивосток

В районе владивостокского морского вокзала построят многофункциональный комплекс в виде гигантского корабля

В экспозиции «Берингово и Охотское моря» в аквариуме среди крабов-стригунов живёт один синий краб, выделяется он в первую очередь непривычной окраской.

В Приморском океанариуме поселился редкий синий краб

За звание лучшего в своей компетенции боролись более 80 представителей рабочих специальностей.

В Арсеньеве на заводе «Прогресс» прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства

Самолёт из Узбекистанских авиалиний прошёл через водную арку в международном аэропорту Владивостока

Улица Дальнего Востока на набережной ДВФУ открылась для всех желающих. Посетить её можно до 16 сентября включительно. Фото: VLC.ru

В рамках Восточного экономического форума на улице Дальнего Востока проводится международный турнир по мас-рестлингу. Состязание собрало сильнейших атлетов в супертяжелом весе из Европы и Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Океании.

В рамках Восточного экономического форума 2018 в акваторию Владивостока прибыл индонезийский парусник «BimaSuci». Фото: Елена ДЕВЯТОВА

Уникальный автобус-амфибия катает жителей и гостей Владивостока по акватории у Спортивной набережной

В подмостовом пространстве возведён бетонный конус моста и выполнена отсыпка скальным грунтом, на подходе к путепроводу ведётся ремонт системы ливневой канализации, который завершится до конца недели. Фото: vlc.ru.

Новые дождеприёмники установили на Рудневском мосту

Памятную плиту разместили на фасаде хрущёвки, в которой он проживал. Фото: Vlc.ru

Мемориальную доску почётному гражданину Владивостока Виктору Черепкову открыли на Чуркине.

Объемная фигура самой редкой крупной кошки с «Земли леопарда» появилась в Международном аэропорту Владивосток: на «каменном» постаменте здесь расположился леопард Хорс – символ воздушной гавани. Фото: пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Гостей ВЭФ в аэропорту Владивостока будет встречать дальневосточный леопард

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