Фото дня - Владивосток

Власти Владивостока наградили молодых людей премией «Есть за что!»
Новый электропоезд пополнил парк Дальневосточной железной дороги
В Приморском океанариуме поселились девять московских речных окуней
Ученые ДВФУ создали технологию ультрабыстрой лазерной печати наноструктур
В приморской «Земле леопарда» спасли сбитого на дороге рябчика по прозвищу Доширак. Кличку пострадавшая птица получила по названию лапши, коробка из-под которой стала для неё временным убежищем
Приморские истребители готовятся отметить знаковый юбилей - 100-летие 22-го гвардейского Краснознамённому истребительному авиационному полку. В связи с этим на аэродроме «Центральная Угловая» проходит масштабная подготовка к празднованию
На центральной площади Владивостока полным ходом идёт установка главной городской ёлки