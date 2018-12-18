Фотогалереи
Фото дня - Владивосток
Лауреатами стали десять молодых горожан, каждый из которых получил денежное вознаграждение - 100 тысяч рублей. Фото: Facebook/Театр молодёжи.

Власти Владивостока наградили молодых людей премией «Есть за что!»

Новый электропоезд российского производства ЭП3Д прибыл сегодня во Владивосток с Демиховского машиностроительного завода. Уже завтра начнется его обкатка. Ожидается, что на пригородные маршруты электропоезд выйдет к Новому году.

Новый электропоезд пополнил парк Дальневосточной железной дороги

Партия речных окуней прибыла в океанариум. Это хищная рыба, распространённая в равнинных водоёмах всей европейской части России и Сибири, самая восточная точка её обитания – озеро Байкал, именно поэтому после адаптации новички пополнят экспозицию Байкала.

В Приморском океанариуме поселились девять московских речных окуней

Ученые разработали технологию сверхбыстрой лазерной модификации поверхностей. Новый метод позволяет создавать на поверхности металлов наноразмерные структуры с помощью фемтосекундного лазера с частотой миллион импульсов в секунду. Чтобы такого добиться, ученые расщепили каждый луч на 50 импульсов с помощью специальных оптических элементов.

Ученые ДВФУ создали технологию ультрабыстрой лазерной печати наноструктур

В приморской «Земле леопарда» спасли сбитого на дороге рябчика по прозвищу Доширак. Кличку пострадавшая птица получила по названию лапши, коробка из-под которой стала для неё временным убежищем

Приморские истребители готовятся отметить знаковый юбилей - 100-летие 22-го гвардейского Краснознамённому истребительному авиационному полку. В связи с этим на аэродроме «Центральная Угловая» проходит масштабная подготовка к празднованию

На центральной площади Владивостока полным ходом идёт установка главной городской ёлки
Новости 24
Сегодня Владивосток ждёт плюсовая температура
Шпик, приправленный кишечной палочкой, предлагали на рынке владивостокцам
Сотни приморских рыбаков едва успели убежать с насиженных мест, когда лёд под ними затрещал
Новогодние сюрпризы для ребят отправились в города Приморья
Водителям Владивостока запретят парковаться возле популярного торгового центра
Пост первого вице-губернатора Приморья займёт женщина
В 2018 году во Владивостоке родилось почти 7000 малышей
В районе Золотого моста собралась пробка из-за массового ДТП
Черные лесорубы ответят за незаконные рубки в Кировском районе
Погоня за корюшкой: в Приморье под лед провалился очередной рыбак
Олег Кожемяко вступит в должность губернатора Приморья в четверг, 20 декабря
Теперь официально: Олега Кожемяко признали избранным губернатором Приморья
В Уссурийске домой не вернулась пятнадцатилетняя школьница
Сегодня во Владивостоке больше пятидесяти домов останется без света
Очередной любитель зимней рыбалки на авто провалился под тонкий лёд
На Патрокле прицеп грузовика улетел в кювет, сломав леера
Сильный порывистый ветер и снег ждёт Приморье
Приморская полиция сняла с рейса наркомана с гашишом в карманах
Приморский школьник спас ушедшего под лёд первоклассника
Во Владивостоке медик снял с учёта наркомана за 15 тысяч рублей
Полиция Приморья поздравила фронтовика с 91-летием
Смерть на «зебре»: житель Приморья погиб под колесами микроавтобуса
Первое казино на Дальнем Востоке нарастило прибыль
Пылающий диван погубил трех жителей Владивостока
Пушкинский сквер восстанавливают во Владивостоке
Банду разбойников осудили в Приморье
Глава правительства Сахалина покинула пост после победы Кожемяко на выборах