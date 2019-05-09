Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года

Салют на День Победы во Владивостоке 9 мая 2019 года