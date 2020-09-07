7 Сент. 2020 2020-09-07T10:16:25+03:00

Василиса Ходнева об исполнении городского бюджета за 2019 год и работе с наказами избирателей

Василиса Ходнева об исполнении городского бюджета за 2019 год и работе с наказами избирателей 00:00 00:00

В июле депутаты Думы города Владивостока утвердили отчет об исполнении бюджета Владивостокского городского округа за 2019 год и приняли корректировку бюджета на текущий год. О том, какие вопросы для депутатов городской Думы являются приоритетными и о том, как работает с наказами своих избирателей депутат округа, сегодня и поговорим с Василисой Ходневой, депутатом от одномандатного избирательного округа №7 Думы города Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/800476" frameborder="0"></iframe> Василиса Ходнева об исполнении городского бюджета за 2019 год и работе с наказами избирателей.

Свои вопросы вы можете озвучить в прямом эфире по телефону 8 (423) 230-22-52, либо отправить их на редакционный WhatsApp +7-924-000-10-03.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.