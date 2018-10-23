2018-10-23T04:49:26+03:00
Что приморцу хорошоу
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Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Что еще ждут приморцы от «Адмирала», и что увидел Кожемяко в «тысячекоечной» больнице

Что еще ждут приморцы от «Адмирала», и что увидел Кожемяко в «тысячекоечной» больницеЧто еще ждут приморцы от «Адмирала», и что увидел Кожемяко в «тысячекоечной» больнице

Эфир 23 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 23.10.18

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Начнём сегодняшний эфир с разговора о состоянии приморских дорог и медицины, в том числе обсудим поездку врио губернатора Олега Кожемяко в «тысячекоечную» больницу Владивостока.

Затем поздравим всех рекламщиков Приморья, которые 23 октября отмечают профессиональный праздник. По этому поводу в студию придёт первый гость - генди ректор рекламного агентства Pacific Media Максим Балковский. Кроме того, уже в первом часе вещания ведущие начнут принимать вопросы для генерального ди ректора хоккейного клуба “Адмирал” Сергея Сошникова. Он придёт на эфир в 9:05, сразу после выпуска новостей.

Кроме того, представим свежий номер газеты "Комсомольская правда" и прогноз погоды на ближайшие дни.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 23.10.18.

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