24 Окт. 00:00 2018-10-25T05:43:43+03:00

Кто первым получит отопление во Владивостоке, и открытие выставки «Гран-при по-русски»

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.10.18 00:00 00:00

Прежде всего, обсудим новости Приморья, среди которых - поездка главы региона Олега Кожемяко на север края и завтрак в школьной столовой. А основная тема обсуждения сегодня - начало отопительного сезона во Владивостоке 25-го числа. На связи с ведущими прямого эфира будут представители мэрии, "Приморских тепловых сетей" и сайта Примпогода.

В 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию придут фотограф, фотожурналист Василий Прудников и руководитель творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М» Анна Лысенко. Поводом стало открытие выставки «Гран-при по-русски» во Владивостоке.

Также полистаем в эфире свежий номер газеты "Комсомольская правда" и посмотрим, какие события произошли в этот день в разные годы.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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