2018-10-31T06:21:04+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИван ЕГОРХИН

Куда исчез сахар с приморских прилавков, и что скажет немецкий стоматолог

Куда исчез сахар с приморских прилавков, и что скажет немецкий стоматологКуда исчез сахар с приморских прилавков, и что скажет немецкий стоматолог

Эфир 31 октября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 31.10.18

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Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки»; выясним, из-за чего возник дефицит сахара в магазинах и как депутаты относятся к новому заявлению Юрия Трутнева о гостиницах «Хаятт».

Также поговорим о петиции в защиту водителя фуры, под которой в пятницу обрушился мост у села Осиновка, и сегодня же ждём в студии радио «Комсомольская правда»-Приморье» стоматологов России и Германии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 31.10.18.

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Что приморцу хорошоу

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