31 Окт. 00:00 2018-10-31T06:21:04+03:00

Куда исчез сахар с приморских прилавков, и что скажет немецкий стоматолог

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 31.10.18 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки»; выясним, из-за чего возник дефицит сахара в магазинах и как депутаты относятся к новому заявлению Юрия Трутнева о гостиницах «Хаятт».

Также поговорим о петиции в защиту водителя фуры, под которой в пятницу обрушился мост у села Осиновка, и сегодня же ждём в студии радио «Комсомольская правда»-Приморье» стоматологов России и Германии.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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