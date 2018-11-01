«Марлины» в гостях у «Комсомольской правды», школьная сырость и «Народный адвокат»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-01T04:57:31+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 1.11.18 00:00 00:00

За три дня до праздника на радио «Комсомольская правда»-Приморье» придёт группа «Марлины». Обсудим новости, поговорим о только что вышедшем альбоме «Ночь серебряной луны» и о концерте 4 ноября на центральной площади, вместе с группой «Мумий Тролль». А пока фронтмен «Марлинов» Денис Биндасов и гитарист Александр Родионов пообещали спеть в прямом эфире.

Также в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки», разыграем билеты в кино и разберём ситуацию в школе №40 Владивостока. Если в вашей - такие же проблемы, звоните с 9 до 10 часов по телефону 230-22-52.

В 10:05, как обычно по четвергам, в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.