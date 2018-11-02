2018-11-02T06:16:34+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

20 вопросов руководителю департамента образования, свадьбы дня и «Народный адвокат»

20 вопросов руководителю департамента образования, свадьбы дня и «Народный адвокат»20 вопросов руководителю департамента образования, свадьбы дня и «Народный адвокат»

Эфир 2 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 2.11.18

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Начнем эфир с обсуждения новостей, среди которых - арест депутата Законодательного собрания Виктора Милуша и появление еще одной петиции в защиту водителя большегруза на рухнувшем мосту.

В 9 часов придет в гости и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Кочурова, для которой ведущие приготовили два десятка вопросов.

Также в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки» и разыграем билеты в кино. В 10:05 в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 2.11.18.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Куда бегут студенты из Лаоса, новый директор "Земли леопарда" и всё о единой квитанции за коммуналку в Приморье

В студии: Оксана КИСЕЛЁВА, Илья КУЗНЕЦОВ, Иван ЕГОРХИН

В гостях: Александр ЗУБРИЦКИЙ, Назар ТУРСУНОВ, Аначак ТХОНГПХАТХАЙ, Павел СЕРОВ, Виктор БАРДЮК
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