20 вопросов руководителю департамента образования, свадьбы дня и «Народный адвокат»

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-02T06:16:34+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 2.11.18 00:00 00:00

Начнем эфир с обсуждения новостей, среди которых - арест депутата Законодательного собрания Виктора Милуша и появление еще одной петиции в защиту водителя большегруза на рухнувшем мосту.

В 9 часов придет в гости и.о. директора департамента образования и науки Приморского края Надежда Кочурова, для которой ведущие приготовили два десятка вопросов.

Также в программе «Что приморцу хороШоу» полистаем свежий номер «Комсомолки» и разыграем билеты в кино. В 10:05 в эфир выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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