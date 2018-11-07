КВН и лучший участковый Приморья - на радио «Комсомольская правда»

7 Нояб. 00:00 2018-11-07T05:25:39+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 7.11.18 00:00 00:00

Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» расскажем, чем отличается сегодняшний номер «Комсомолки» и какой памятник открыли в этот день во Владивостоке в 1930 году. Пообщаемся с лучшим участковым края, которому вы можете помочь победить в финале всероссийского конкурса.

Также в гости придет председатель совета приморского КВН, ди ректор Приморской лиги международного Союза КВН Иван Апонюк. Поводом стало то, что 8 ноября во Владивостоке впервые разыграют Кубок губернатора по КВН среди студенческих команд.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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