2018-11-07T05:25:39+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВ

КВН и лучший участковый Приморья - на радио «Комсомольская правда»

КВН и лучший участковый Приморья - на радио «Комсомольская правда»КВН и лучший участковый Приморья - на радио «Комсомольская правда»

Эфир 7 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 7.11.18

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Сегодня в программе «Что приморцу хороШоу» расскажем, чем отличается сегодняшний номер «Комсомолки» и какой памятник открыли в этот день во Владивостоке в 1930 году. Пообщаемся с лучшим участковым края, которому вы можете помочь победить в финале всероссийского конкурса.

Также в гости придет председатель совета приморского КВН, ди ректор Приморской лиги международного Союза КВН Иван Апонюк. Поводом стало то, что 8 ноября во Владивостоке впервые разыграют Кубок губернатора по КВН среди студенческих команд.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 7.11.2018.

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Что приморцу хорошоу

Тема: Куда бегут студенты из Лаоса, новый директор "Земли леопарда" и всё о единой квитанции за коммуналку в Приморье

В студии: Оксана КИСЕЛЁВА, Илья КУЗНЕЦОВ, Иван ЕГОРХИН

В гостях: Александр ЗУБРИЦКИЙ, Назар ТУРСУНОВ, Аначак ТХОНГПХАТХАЙ, Павел СЕРОВ, Виктор БАРДЮК
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