12 Нояб. 00:00 2018-11-12T08:51:02+03:00

Итоги недели в Приморье и где лучше провести медовый месяц

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.11.18 00:00 00:00

Программа «Что приморцу хороШоу» начнется с обсуждения итогов прошедшей недели, на которую выпал мощный циклон, отстранение от работы руководителя краевого Следственного управления и развитие скандала с заточенными в бухте Средней мормлеками.

В 9:05 в студии соберутся молодожёны и представитель туристического агентства. Тема общения - во сколько нынче обходится медовый месяц и где его лучше провести.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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