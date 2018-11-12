2018-11-12T08:51:02+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Итоги недели в Приморье и где лучше провести медовый месяц

Итоги недели в Приморье и где лучше провести медовый месяцИтоги недели в Приморье и где лучше провести медовый месяц

Эфир 12 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 12.11.18

00:00
00:00

Программа «Что приморцу хороШоу» начнется с обсуждения итогов прошедшей недели, на которую выпал мощный циклон, отстранение от работы руководителя краевого Следственного управления и развитие скандала с заточенными в бухте Средней мормлеками.

В 9:05 в студии соберутся молодожёны и представитель туристического агентства. Тема общения - во сколько нынче обходится медовый месяц и где его лучше провести.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 12.11.2018.

Скачать передачу [mp3, 82.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Приморье при столкновении двух авто погиб пассажир грузовика
Систему ливневой канализации Владивостока отремонтируют в следующем году
Почта России во Владивостоке открыла единый кадровый центр
Госавтоинспекция сегодня работает по другому графику
Солнечная осень на денёк заглянула в Приморье
МТС предоставил приморским водителям такси специальный комплект цифровых сервисов
В приморские школы скоро вернут высокоскоростной интернет
18, 4 миллиарда рублей безвозмездно поступят в бюджет Приморья в 2019 году
В Приморье женщину осудят за продажу «поллитры»
Мастера маскировки из Владивостока рассмешили всю Россию, прикинувшись автобусом
В Находке грузовик с катером «на борту» снёс светофор и обрушил провода
Природоохранная деятельность АО «Восточный Порт» получила высокую оценку эффективности
Почта России и Молодежный ресурсный центр Владивостока объявили победителей конкурса «Поздравь Деда Мороза»