Рыба и хоккеисты «Адмирала» - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

16 Нояб. 00:00 2018-11-16T05:31:50+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.11.18 00:00 00:00

Болельщики «Адмирала» сегодня могут дозвониться в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» и задать вопросы хоккеистам. Сейчас они готовятся к очередной домашней серии игр, а в нашем эфире появятся в 9:05.

Перед этим ведущие пообщаются с президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгием Мартыновым. Расспросим, как продвигается реализация социального проекта “Приморская рыба”, чем занимается Ассоциация и какие морепродукты предпочитает сам Мартынов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.