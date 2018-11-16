2018-11-16T05:31:50+03:00
Что приморцу хорошоу
Илья КУЗНЕЦОВИван ЕГОРХИН

Рыба и хоккеисты «Адмирала» - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Рыба и хоккеисты «Адмирала» - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Рыба и хоккеисты «Адмирала» - на радио «Комсомольская правда»-Приморье»

Эфир 16 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.11.18

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Болельщики «Адмирала» сегодня могут дозвониться в студию радио «Комсомольская правда»-Приморье» и задать вопросы хоккеистам. Сейчас они готовятся к очередной домашней серии игр, а в нашем эфире появятся в 9:05.

Перед этим ведущие пообщаются с президентом Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края Георгием Мартыновым. Расспросим, как продвигается реализация социального проекта “Приморская рыба”, чем занимается Ассоциация и какие морепродукты предпочитает сам Мартынов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Прямая трансляция радио Комсомольская правда Владивосток 16.11.18.

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