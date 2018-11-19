Во Владивостоке стартует автопробег, и что пообещал приморцам Дмитрий Медведев

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-19T04:11:15+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» подведем итоги прошедшей недели и дадим старт автопробегу «Порты Приморья». Он пройдет в течение недели: блогеры и журналисты пообщаются с руководством портов и простыми докерами, крановщиками, операторами. Каждое утро на связи с Владивостоком будут жители и гости Находки, поселков Врангель, Зарубино, Посьет и других.

Кроме того, директор владивостокского стадиона «Авангард» Константин Цыбулин расскажет, какой там сделают ремонт на федеральные деньги, обещанные Дмитрием Медведевым. А ведущие прямого эфира Илья Кузнецов и Алексей Самуськов напомнят о других решениях правительства РФ, о которых стало известно во время визита российского премьера в Приморский край 16 ноября.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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