2018-11-19T04:11:15+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Во Владивостоке стартует автопробег, и что пообещал приморцам Дмитрий Медведев

Во Владивостоке стартует автопробег, и что пообещал приморцам Дмитрий МедведевВо Владивостоке стартует автопробег, и что пообещал приморцам Дмитрий Медведев

Эфир 19 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу"

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» подведем итоги прошедшей недели и дадим старт автопробегу «Порты Приморья». Он пройдет в течение недели: блогеры и журналисты пообщаются с руководством портов и простыми докерами, крановщиками, операторами. Каждое утро на связи с Владивостоком будут жители и гости Находки, поселков Врангель, Зарубино, Посьет и других.

Кроме того, директор владивостокского стадиона «Авангард» Константин Цыбулин расскажет, какой там сделают ремонт на федеральные деньги, обещанные Дмитрием Медведевым. А ведущие прямого эфира Илья Кузнецов и Алексей Самуськов напомнят о других решениях правительства РФ, о которых стало известно во время визита российского премьера в Приморский край 16 ноября.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 19.11.18.

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