2018-11-20T03:49:20+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

«Сладкий сон», приморские порты и экстремалы - на радио «Комсомольская правда»

«Сладкий сон», приморские порты и экстремалы - на радио «Комсомольская правда»«Сладкий сон», приморские порты и экстремалы - на радио «Комсомольская правда»

Эфир 20 ноября на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 20.11.18

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Сегодня - Всемирный день ребёнка, и первой гостьей программы «Что приморцу хороШоу» будет координатор акции «Сладкий сон» Татьяна Лазаренко. В 9:05, сразу после выпуска новостей, в студию радио «Комсомольская правда» во Владивостоке придёт президент Федерации экстремальных видов спорта Приморского края Денис Горбунов. Поговорим о предстоящем открытии сезона у сноубордистов, экстрим-фестивале «Мосты» и других мероприятиях.

Также на связь выйдут участники автопробега «Порты Приморья», который стартовал в понедельник. Блогеры и журналисты пообщаются с руководством портов и простыми докерами, крановщиками, операторами.

А главный редактор «Комсомолки» во Владивостоке Александр Сырцов представит свежий номер газеты.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 20.11.18.

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