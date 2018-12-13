2018-12-13T07:34:57+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Наезд на пешехода: кто виноват в 2,5 тысячах автомобильных аварий этого года?

Наезд на пешехода: кто виноват в 2,5 тысячах автомобильных аварий этого года?Наезд на пешехода: кто виноват в 2,5 тысячах автомобильных аварий этого года?

Эфир 13 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 13.12.18.

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На радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этот четверг обсудим конфликтные ситуации на дорогах - а именно взаимоотношения водителей и пешеходов. К обсуждению в студии подключатся медики, представители ГИБДД и гендиректор, тренер-преподаватель Дальневосточного центра высшего водительского мастерства Александр Борисюк.

В 10:05 тему продолжит программа «Народный адвокат», в которой сегодня участвует юрист Алексей Ананьев.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 13.12.18..

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