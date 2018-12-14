2018-12-14T03:38:21+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Два дня до выборов в Приморье, и что происходит в вашем районе

Два дня до выборов в Приморье, и что происходит в вашем районеДва дня до выборов в Приморье, и что происходит в вашем районе

Эфир 14 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 14.12.18.

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За два дня до выборов губернатора Приморского края вместе с экспертами сделаем прогноз по явке избирателей и количеству туров голосования.

В 9:05 на радио «Комсомольская правда» - Приморье» - выйдет в эфир программа «А у нас на районе», в которой будем разбирать конкретные проблемы и достижения во дворах. Начнём с Фрунзенского района Владивостока, где жители отстояли свою придомовую территорию от проезда чужих машин.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 14.12.18..

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