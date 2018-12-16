2018-12-17T10:08:36+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Первые итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Первые итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Первые итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 16 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.12.18. Спецвыпуск №2

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В Приморье завершается голосование на выборах губернатора края. Ведущие радио «Комсомольская правда» - Приморье» Илья Кузнецов и Алексей Самуськов вместе со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Владимиром Ворсобиным подведут первые итоги избирательной кампании.

Узнаем мнение политологов о прошедшей кампании, обсудим явку избирателей и озвучим предварительные итоги голосования, опираясь на данные экзит-поллов.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 16.12.18. - Спецвыпуск №2.

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