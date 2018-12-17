2018-12-17T05:03:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»Итоги выборов губернатора Приморья на радио «Комсомольская правда» - Приморье»

Эфир 17 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.12.18.

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В Приморье завершились выборы губернатора края. Самое время подвести итоги, обсудить с экспертами и радиослушателями ход всей избирательной кампании и её результаты. Итоги недели подводим с 8 до 10 часов утра, ну а с 10 до 11 в эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» выйдет программа «Здоровый разговор».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 17.12.18..

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