Опасности зимней рыбалки в Приморье - на радио «Комсомольская правда»
Эфир 18 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.12.18.
Сегодня обсудим новости, поздравим работников загс с их профессиональным праздником и узнаем мнение профессора Александра Латкина об инициативах нового главы региона Олега Кожемяко на производстве и в экономике.
Но основное внимание уделим опасностям и особенностям зимней рыбалки в Приморском крае. Услышим мнения сотрудников МЧС и самих рыбаков-любителей.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
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Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.12.18..