Опасности зимней рыбалки в Приморье - на радио «Комсомольская правда»

18 Дек. 00:00 2018-12-18T04:02:03+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.12.18. 00:00 00:00

Сегодня обсудим новости, поздравим работников загс с их профессиональным праздником и узнаем мнение профессора Александра Латкина об инициативах нового главы региона Олега Кожемяко на производстве и в экономике.

Но основное внимание уделим опасностям и особенностям зимней рыбалки в Приморском крае. Услышим мнения сотрудников МЧС и самих рыбаков-любителей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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