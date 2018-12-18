2018-12-18T04:02:03+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Опасности зимней рыбалки в Приморье - на радио «Комсомольская правда»

Опасности зимней рыбалки в Приморье - на радио «Комсомольская правда»Опасности зимней рыбалки в Приморье - на радио «Комсомольская правда»

Эфир 18 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.12.18.

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Сегодня обсудим новости, поздравим работников загс с их профессиональным праздником и узнаем мнение профессора Александра Латкина об инициативах нового главы региона Олега Кожемяко на производстве и в экономике.

Но основное внимание уделим опасностям и особенностям зимней рыбалки в Приморском крае. Услышим мнения сотрудников МЧС и самих рыбаков-любителей.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 18.12.18..

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