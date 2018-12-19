2018-12-19T04:59:48+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Роза Чемерис, семейный бюджет и пневмония в Приморье

Роза Чемерис, семейный бюджет и пневмония в ПриморьеРоза Чемерис, семейный бюджет и пневмония в Приморье

Эфир 19 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 19.12.18.

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Гостьей прямого эфира радио «Комсомольская правда» сегодня будет участница губернаторских выборов, депутат думы Владивостока Роза Чемерис. Поговорим о политике, новогодних подарках и салатах, а также о здоровье членов семьи. Тема актуальная - в связи с тревожными звонками читателей, слушателей «Комсомолки» и переполненными больницами.

О том, насколько превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в регионе, и способах защитить себя, детей продолжим разговор в 9:05 с медиками и сотрудниками Роспотребнадзора. А в 10:05 эфир продолжит программа «Личные деньги» с гостьей - Надеждой Коргун.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 19.12.18..

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