Щенки губернатора Приморья и чья ёлка лучше

20 Дек. 00:00 2018-12-20T16:16:47+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 20.12.18. 00:00 00:00

Сегодня прямой эфир радио «Комсомольская правда» продлится с 8 до 11 часов. В программе «Что приморцу хороШоу» обсудим, как меняются города и посёлки перед Новым годом, вместе с Мариной Бариновой разыграем два фотоальбома о Владивостоке, узнаем прогноз погоды на выходные и полистаем инстаграм-страницу нового губернатора Олега Кожемяко.

В 10:05 эфир продолжит программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.