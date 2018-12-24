2018-12-24T04:37:22+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Стейк рибай, окономияки и новые люди в администрации Приморья - на радио «Комсомольская правда»

Стейк рибай, окономияки и новые люди в администрации Приморья - на радио «Комсомольская правда»Стейк рибай, окономияки и новые люди в администрации Приморья - на радио «Комсомольская правда»

Эфир 24 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.12.18.

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Сегодня приморский эфир «Комсомолки» продлится с 8 до 10 часов. Вместе с политологами обсудим кадровые перестановки в администрации края, которые инициировал новый губернатор Олег Кожемяко.

В 9:05 в гости к ведущим программы «Что приморцу хороШоу» придут управляющая рестораном японской кухни Teppan yaki KOBE Виктория Груздева и шеф-повар Дмитрий Ефименко. В прямом эфире приготовим салат, стейк рибай и лепёшки окономияки.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 24.12.18..

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