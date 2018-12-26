СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-26T03:47:55+03:00

Во что играют на новогодних корпоративах, и где позаниматься кикбоксингом

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 26.12.18. 00:00 00:00

На радио «Комсомольская правда» - Приморье» сегодня ожидается позитивный и спортивный эфир. Сначала в гости придут шоумен Константин Белецкий и его супруга, певица Валерия Качук. Обсудим новости, новогоднюю атмосферу во Владивостоке и конкурсы на корпоративах.

В 9:05 следующим гостем станет президент краевой федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин. А в 10 часов эфир продолжит интервью с генеральным директором Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сергей Ховрат расскажет, какой интерес проявляют инвесторы к Дальнему Востоку, проектах и рабочих местах, перспективах ДФО.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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