Безопасный и вкусный Новый год по-приморски

СЕГОДНЯ 00:00 2018-12-29T04:47:37+03:00

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 29.12.18. 00:00 00:00

В завершение рабочей предпраздничной недели легко и позитивно пообщаемся с главным врачом Ввладивостокского клинико-диагностического центра Анжелой Кабиевой и пресс-секретарём краевого департамента здравоохранения Ксенией Гусенцовой. В том числе спросим, как быстро выйти из состояния похмелья и удержать себя от соблазна съесть поросёнка целиком.

Ещё одна гостья сегодняшнего эфира радио «Комсомольская правда» - директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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