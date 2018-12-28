2018-12-28T05:52:47+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Какие сюрпризы готовит приморцам погода в январе?

Какие сюрпризы готовит приморцам погода в январе?Какие сюрпризы готовит приморцам погода в январе?

Эфир 28 декабря на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.12.18.

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Сегодня, в предпоследний день долгой рабочей недели, на радио «Комсомольская правда» поговорим о приближении Нового года и заодно узнаем, какие сюрпризы готовит приморцам погода в январе. В 8 часов в студию придут два человека, которые связывают профессиональных синоптиков с внешним миром: пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков и главный редактор сайта Примпогода Марина Парфёнова.

В 9:05 эфир продолжит программа «У нас на районе». Звоните в студию: рассказывайте не только о проблемах, которые есть в вашем дворе, на вашей улице, но и, например, о том, как в подъезде нарядили ёлочку.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 28.12.18..

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