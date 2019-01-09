9 Янв. 2019 2019-01-09T06:42:24+03:00

Как мы отгуляли Новый год, и новые случаи мошенничества во Владивостоке

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 9.1.2019. 00:00 00:00

Сегодня - первый эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» в 2019 году. Обсудим новости, рост минимального размера оплаты труда и повышение пенсий военных, запрет на «сухой алкоголь» и новые случаи мошенничества во Владивостоке.

С 8 до 10 часов в программе «Что приморцу хороШоу» известные в регионе люди расскажут, насколько интересно провели новогодние каникулы. В том числе на связь выйдет и.о. мэра Владивостока Олег Гуменюк.

Кроме того, гостями студии будут журналист Ольга Ильченко и директор фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко: поговорим о благотворительности и необходимости регулярных пожертвований.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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