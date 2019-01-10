2019-01-10T06:52:44+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

«До свидания, домики» и первый фестиваль корюшки в Приморье

«До свидания, домики» и первый фестиваль корюшки в Приморье«До свидания, домики» и первый фестиваль корюшки в Приморье

Эфир 10 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.01.2019.

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Эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этот четверг продлится с 8 до 11 часов. Первой гостьей программы «Что приморцу хороШоу» будет инстаграм-блогер, организатор фестиваля корюшки в Приморье Татьяна Заречнева. Гастрономический праздник начнётся сегодня и продлится 10 дней. В нём участвуют кафе и рестораны Владивостока, Уссурийска, Находки, Артёма.

Во втором часе программы подведём итоги новогодней ярмарки на центральной площади Владивостока, о которой у горожан противоречивые мнения. А в 10:05 выйдет программа «Народный адвокат» с Денисом Крамаровым: узнаем, как правильно составить исковое заявление и в каких случаях лучше всё-таки обратиться к юристу.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 10.01.2019..

Скачать передачу [mp3, 126.2 МБ]
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