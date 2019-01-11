11 Янв. 2019 2019-01-11T03:41:39+03:00

Как избавиться от полуживой ёлки и что ещё ждать от доллара

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 11.01.2019 00:00 00:00

В последний день короткой рабочей недели эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» продлится с 8 до 10 часов. В программе «Что приморцу хороШоу» вместе с экономистом Александром Латкиным обсудим падение курса доллара и дадим прогноз на будущее.

Также выясним, почему медики настоятельно рекомендуют приморцам надеть маски и разберёмся, куда деть полуживую новогоднюю ель из дома.

В 9:05 начнётся программа «У нас на районе». Тема сегодня - хоккейные коробки и другие спортивные площадки во дворах: хватает ли их, в каком они состоянии и кто там играет. Гости в студии: заместитель начальника городского управления развития физической культуры и массового спорта Александр Кисиль и капитан одной из хоккейных команд Владивостока Александр Меренков.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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