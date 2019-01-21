2019-01-21T04:00:16+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Последствия Крещения в Приморье, и как записать ребёнка в первый класс

Последствия Крещения в Приморье, и как записать ребёнка в первый классПоследствия Крещения в Приморье, и как записать ребёнка в первый класс

Эфир 21 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.01.2019

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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» с 8 до 10 часов подведём итоги недели, среди которых - старт Всероссийского театрального марафона. Обсудим ситуацию с дешевой рыбой, а также последствия Крещения.

На связь с ведущими выйдут представители МЧС и Примгидромета. А в 9:05 придёт гостья - начальник отдела общего образования мэрии Владивостока Людмила Крупина. Тема разговора - как отдать ребенка именно в ту школу, в которую хочешь, и какие документы нужны первокласснику.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.01.2019.

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