Последствия Крещения в Приморье, и как записать ребёнка в первый класс
Эфир 21 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске
Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.01.2019
Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» с 8 до 10 часов подведём итоги недели, среди которых - старт Всероссийского театрального марафона. Обсудим ситуацию с дешевой рыбой, а также последствия Крещения.
На связь с ведущими выйдут представители МЧС и Примгидромета. А в 9:05 придёт гостья - начальник отдела общего образования мэрии Владивостока Людмила Крупина. Тема разговора - как отдать ребенка именно в ту школу, в которую хочешь, и какие документы нужны первокласснику.
Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.
Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.
Видеозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.01.2019.