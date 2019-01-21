СЕГОДНЯ 00:00 2019-01-21T04:00:16+03:00

Последствия Крещения в Приморье, и как записать ребёнка в первый класс

Аудиозапись эфира "Что приморцу хороШоу" 21.01.2019 00:00 00:00

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» с 8 до 10 часов подведём итоги недели, среди которых - старт Всероссийского театрального марафона. Обсудим ситуацию с дешевой рыбой, а также последствия Крещения.

На связь с ведущими выйдут представители МЧС и Примгидромета. А в 9:05 придёт гостья - начальник отдела общего образования мэрии Владивостока Людмила Крупина. Тема разговора - как отдать ребенка именно в ту школу, в которую хочешь, и какие документы нужны первокласснику.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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