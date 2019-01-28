2019-01-28T03:58:12+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Разговор по понятиям в приморской школе: что произошло на самом деле

Разговор по понятиям в приморской школе: что произошло на самом делеРазговор по понятиям в приморской школе: что произошло на самом деле

Эфир 28 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Разговор по понятиям в приморской школе: что произошло на самом деле. Аудиозапись эфира 28.01.19

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Сегодня эфир радио «Комсомольская правда» - Приморье» продлится с 8 до 10 часов. Сначала обсудим итоги прошедшей недели, которая запомнилась массовыми эвакуациями и раздачей губернаторских щенков.

Затем корреспондент Артём Кабанков поделится итогами поездки в Михайловский район, который прогремел на всю страну «разговором по понятиям» в обычной сельской школе. А в 9:05 гостями студии будут руководитель общественного объединения «ПримПоиск» Кристина Вульферт и другие волонтёры, которые вместе с полицией разыскивают потерявшихся детей и взрослых.

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Разговор по понятиям в приморской школе: что произошло на самом деле. Видеозапись эфира 28.01.19.

Скачать передачу [mp3, 83.7 МБ]
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