2019-01-31T04:51:48+03:00
Что приморцу хорошоу
Алексей САМУСЬКОВИлья КУЗНЕЦОВ

Громкое «винодело» в Приморье и как правильно вести себя в суде

Громкое «винодело» в Приморье и как правильно вести себя в судеГромкое «винодело» в Приморье и как правильно вести себя в суде

Эфир 31 января на частоте 90.4 FM во Владивостоке, 107.2 FM в Находке и 99.4 FM в Уссурийске

Громкое «винодело» в Приморье и как правильно вести себя в суде: аудиозапись эфира 31.01.2019

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На радио «Комсомольская правда»-Приморье» сегодня - трёхчасовой эфир до 11:00. Основные темы - возможная отмена обязательного прохождения техосмотра автомобилей и громкое уголовное дело винного предпринимателя Сергея Куречко.

В 10:05 к ведущим присоединится управляющий партнёр адвокатского бюро «ОПОРА», член Совета Адвокатской палаты Приморского края Алексей Ананьев. Тема программы «Народный адвокат» - «Как правильно вести себя в суде».

Смотрите видеотрансляцию из студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» в этой заметке, слушайте радио на частоте 90,4 FM во Владивостоке, 107,2 FM в Находке и 99,4 FM в Уссурийске, а также на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире по телефону (423) 230-22-52 или писать сообщения на WhatsApp +7-924-000-10-03.

Громкое «винодело» в Приморье и как правильно вести себя в суде: видеозапись эфира 31.01.2019.

Скачать передачу [mp3, 126.6 МБ]
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